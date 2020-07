Alfonso Signorini a cena con Alessia Marcuzzi fa una battuta su Stefano De Martino (Di sabato 18 luglio 2020) “Serata matta! ps. De Martino era dentro a pagare il conto“. La didascalia è quella di un foto postata su Instagram da Alfonso Signorini che era a cena con Alessia Marcuzzi. Il riferimento ovvio è al gossip dell’estate (di cui Chi, il giornale diretto proprio da Signorini, non si è ‘perso neanche un pezzettino’): la presunta storia tra De Martino e la conduttrice de L’Isola dei Famosi che avrebbe causato la fine del rapporto tra Stefano e Belen. Signorini la butta sul ridere anche se fino a ora parrebbe che né Belen né De Martino abbiano molta voglia di unirsi alla risata. Visualizza questo post su ... Leggi su ilfattoquotidiano

Non solo: TvBlog ha aggiunto che a breve dovrebbe esserci un incontro tra SuperSimo e Alfonso Signorini per parlare di nuovi progetti. In un baleno si è così diffusa l’indiscrezione di un possibile ...Questo quanto riporta il settimanale di Alfonso Signorini che cita anche la testata E!Online, la prima ad apprendere che i due si sarebbero divisi. Le ipotesi sulla rottura Non è arrivata alcuna ...