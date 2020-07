Accoltellò ragazzo nella Movida, daspo (Di sabato 18 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 18 LUG - In una rissa in corso Garibaldi, tra i principali luoghi della Movida milanese. la notte tra il 5 e il 6 giugno accoltellò un coetaneo. Per Alessandro Caravita, 20 anni, ... Leggi su corrieredellosport

iconanews : Accoltellò ragazzo nella Movida, daspo - mauneobux : #News Ultim'ora Accoltellò ragazzo nella Movida, daspo -

Ultime Notizie dalla rete : Accoltellò ragazzo