Whirlpool chiude Napoli e finanzia l’esodo dei dirigenti (Di venerdì 17 luglio 2020) Giovedì prossimo protesteranno davanti al consolato Usa di Napoli, il 31 luglio saranno al ministero dello Sviluppo economico per un nuovo round con i vertici Whirlpool: gli operai partenopei ieri hanno scioperato, insieme ai colleghi degli altri stabilimenti italiani, e nella mattinata sono stati ricevuti dal prefetto. I lavoratori di via Argine dovrebbero cessare di produrre lavatrici il 31 ottobre, così ha annunciato la multinazionale Usa, ma potrebbe essere solo il primo passo per la fuga dall’Italia. Spiega Claudia Ferri, … Continua L'articolo Whirlpool chiude Napoli e finanzia l’esodo dei dirigenti proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

