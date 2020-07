Verso Roma-Inter, Conte può sorridere: Barella torna a disposizione (Di venerdì 17 luglio 2020) Nicolò Barella nuovamente a disposizione in vista di Roma-Inter Buone notizie per Antonio Conte e l’Inter il giorno dopo la vittoria sulla Spal che porta la squadra nerazzurra al secondo posto in solitaria alle spalle della Juventus. Nicolò Barella torna infatti a disposizione dell’allenatore leccese e potrebbe scendere subito in campo nella sfida Champions contro la Roma di domenica sera. Al contrario del centrocampista ancora non è tornato in gruppo Romelu Lukaku che oggi ha svolto un lavoro personalizzato intenso sul campo. Per lui diventa fondamentale quello che accadrà domani. Sicuramente si proverà ad averlo in campo a ... Leggi su intermagazine

SpazioInter : Verso #Roma-#Inter, buone notizie per #Conte. C'è un rientro importante - - tonymultimedia1 : Sono d’accordo! Un corridoio per i deputati PD, verso l’Africa, tutti auto muniti di scopa e paletta, per Ripulirla… - VoceGiallorossa : ??LA VOCE DELLA SERA - Rileggi le news più importanti della giornata! GRAFICA! - massi_roma : RT @FPA_net: Il lockdown ha insegnato a PA e aziende che bisogna essere pronti a rimanere efficienti e operativi in qualsiasi circostanza.… - Elena7741072863 : @MetaErmal Anche a me mi è arrivato il biglietto dei palazzetti per Roma il giorno il 17 dicembre 2021 festeggiero'… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Roma Verso Roma-Inter, Pau Lopez: "Ricordo la gara dell'andata, servirà lo stesso atteggiamento" TUTTO mercato WEB Parcaroli, viaggio tra i negozi di corso Cairoli

Ed a proposito di ex Dc a tessere la tela centrista, verso destra, c’è anche Massimo Pizzichini ... in piazza della Vittoria che preveda la possibilità per chi viene da via Roma di scendere lungo via ...

Aversa, clochard perde i sensi, soccorso dai Carabinieri della locale stazione

Le temperature particolarmente calde di questi giorni maggiormente avvertite nelle grosse aree urbane sono, per le persone più vulnerabili come gli anziani, i bambini ed i senza tetto, molto pericolo ...

Ed a proposito di ex Dc a tessere la tela centrista, verso destra, c’è anche Massimo Pizzichini ... in piazza della Vittoria che preveda la possibilità per chi viene da via Roma di scendere lungo via ...Le temperature particolarmente calde di questi giorni maggiormente avvertite nelle grosse aree urbane sono, per le persone più vulnerabili come gli anziani, i bambini ed i senza tetto, molto pericolo ...