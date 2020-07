Uccide la compagna e si spara: omicidio-suicidio nel Torinese (Di venerdì 17 luglio 2020) commenta Un uomo di 71 anni, Pasquale Mattana , ha ucciso una donna 68enne con la quale aveva una relazione sentimentale. E' accaduto a Carmagnola, nel Torinese. L'uomo è poi rientrato nella propria ... Leggi su tgcom24.mediaset

Nuovo caso di omicidio suicidio in famiglia, stavolta a Carmagnola. È appena il terzo nel giro di un solo giorno. Ed anche stavolta è un uomo che uccide la propria compagna per poi togliersi la vita s ...È accaduto in via Gozzano 10. La donna si chiamava Eufrosina Martini e aveva 68 anni. L’uomo, Pasquale Mattana, di anni ne aveva 71: si è tolto la vita nella sua casa di Bagnolo Piemonte ...