Tutte le “bufale” che circolano sulle donne, dalla gravidanza al ciclo mestruale e ai bagni in piscina (Di venerdì 17 luglio 2020) dalla forma della pancia della mamma, capace di rivelare il sesso del nascituro, alla possibilità di restare incinta dopo un tuffo in piscina. «Le bufale sulla gravidanza sono le più numerose e diffuse tra quelle che riguardano la salute in rosa. E le più insidiose sono quelle che chiamano in causa il dolore: da quello durante il parto, che sarebbe utile alla donna, a quello del ciclo mestruale che, è bene precisarlo, non è normale e non deve essere sopportato». A dirlo all’Adnkronos Salute è un esperto di “bufale”: Salvo Di Grazia, ostetrico e ginecologo che da anni cura Medbunker, le scomode verità, blog che analizza e fa a pezzi le pseudocure e i guru che le propinano. Di Grazia ha dedicato alla salute al femminile il ... Leggi su secoloditalia

