Tour de France, le possibili restrizioni dovute al Covid, ma restano le porte aperte (Di venerdì 17 luglio 2020) La solita grande festa estiva per il Tour de Franc e non sarà tale nel 2020 a causa del coronavirus . La corsa Francese sarà organizzata a porte aperte, questo è l'indirizzo dell'Aso, ma saranno ... Leggi su quotidiano

Bologna, 17 luglio 2020 - La solita grande festa estiva per il Tour de France non sarà tale nel 2020 a causa del coronavirus. La corsa francese sarà organizzata a porte aperte, questo è l'indirizzo de ...AGI - Il 18 luglio 1914 nasce a Ponte a Ema in provincia di Firenze il grande campione di ciclismo Gino Bartali. Fu tre volte vincitore del Giro d'Italia e due al Tour de France. La sua vita, la sua c ...