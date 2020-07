Smart working, gli effetti su corpo e mente: più produttivi, ma con la paura di diventare come “Susan” (Di venerdì 17 luglio 2020) Sono trascorsi più di quattro mesi dall’11 marzo, il giorno in cui l’Italia entrò in quarantena: uno stop che, tra le innumerevoli conseguenze che ha portato, ha segnato anche l’improvvisa diffusione nel nostro Paese del lavoro da casa. E, a diciotto settimane di distanza dal decreto del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che costrinse gli italiani in casa, Lenovo ha pubblicato uno studio, intitolato “Technology and the Evolving World of Work”, nel quale traccia un bilancio sugli esiti del lockdown in ambito lavorativo e tecnologico. Mal di schiena e Smartworking: il decalogo sfoglia la gallery ... Leggi su iodonna

Corriere : Occhi secchi e obesità: ecco Susan, i peggiori effetti dello smart working in una grafica - SkyTG24 : 'Io capisco che c'è una necessità di #smartworking, però, non consideriamola normalità perché se dovessimo consider… - malessandra_c : RT @frabruno88: South Working: il lavoro smart da Sud è utopia o possibilità concreta? - giulioxhaet : Nelle cas occupate e spesso 'violentate' da infinite #call, #videocall, #webinar, si sente il bisogno di di piacevo… - tiash990 : RT @turbobuonista: Smart working significa ripensare molte cose che diamo per scontato: è difficile ma, in alcuni ambiti, possibile, e funz… -