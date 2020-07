Si risveglia dopo ictus con accento slavo (Di venerdì 17 luglio 2020) Sembrerebbe un ictus come tanti, in Italia se ne contano circa 200.000 l'anno, in realtà è particolarissimo quello occorso al 50enne italiano circa tre anni fa e studiato dal team guidato da Konstantinos Priftis del Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova e pubblicato su "Cortex" con il titolo "Acquired neurogenic foreign accent syndrome after right-hemisphere lesion with left cerebellar diaschisis: A longitudinal study". Il paziente si risveglia dopo la lesione cerebrale, supera brillantemente la degenza clinica, non ha deficit cognitivi permanenti, maà parla con un accento straniero. È la Sindrome da accento straniero.In tutta la letteratura medica sull'argomento, dal 1800 a oggi, su 115 casi si contano 112 pazienti con lesione all'emisfero ... Leggi su ilfogliettone

