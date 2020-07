Serie C: la finale playoff è Reggio Audace-Bari (Di venerdì 17 luglio 2020) Sarà Reggio Audace–Bari la finalissima dei playoff di Serie C per la quarta promozione in nel campionato cadetto. Nelle semifinali di oggi, la Reggio Audace ha battuto il Novara per 2 a 1 con i gol di Kargbo al 23′ e di Spano al 51′. Inutile nel mezzo il gol dei piemontesi con Buzzegoli allo scadere del primo tempo. Nell’altra semifinale invece tra Bari e Carrarese, prima i pugliesi passano in vantaggio con Di Cesare al 20′ ma si fanno recuperare da Piscopo al 91′ che manda così la gara ai tempi supplementari. Nel recupero dei supplementari torna a esultare il Bari con Simeri che manda i galletti in finale. L’atto conclusivo si svolgerà ... Leggi su alfredopedulla

Play off Serie C, Reggiana e Bari le finaliste. Eliminate Carrarese e Novara

L’altra finalista è la Reggiana di mister Alvini che supera 2 a 1 il Novara Sono andate in scena le semifinali dei playoff di Serie C, che hanno decretato i nomi delle due squadre che hanno ...

