Pirlo Juventus, possibile firma a breve: il “Maestro” torna a Torino (Di venerdì 17 luglio 2020) Pirlo Juventus – Nel calcio, si è sempre parlato di grandi centrocampisti divenuti grandissimi tecnici. Si dice che un centrocampista di qualità superiore, abbia maggior possibilità di diventare un grandissimo allenatore. Negli ultimi anni ci sono diversi esempi. Zidane, diventato grande in casa Real, arrivando a vincere 3 Champions. Guardiola, vincendo tutto col Barça ed ora la Juventus vuole avviare un nuovo ciclo. Come appunto Zidane e Guardiola, partiti dai club “B” di Barça e Real, Andrea Pirlo è pronto a prendere in mano l’Under 23 bianconera. Pirlo Juventus, nuovo tecnico dell’Under 23 Da poche ore è ufficiale l’addio di Fabio Pecchia all’Under 23 della Juventus che ha ... Leggi su juvedipendenza

