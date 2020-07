Perché i monopoli naturali devono tornare in mano allo Stato (Di venerdì 17 luglio 2020) di Luca Pinasco. Il monopolio naturale è una condizione di mercato particolare dove paradossalmente è più efficiente che ci sia un impresa monopolista piuttosto che molte imprese concorrenziali. Questo accade perchè i costi fissi (per le infrastrutture) sono talmente elevati che riescono ad essere ammortizzati solo se una singola impresa produce l’intera quantità richiesta dal mercato. È il concetto di economie di scala che in tali settori raggiunge la massima ampiezza, cioè la capacità di portare al minimo i costi medi di produzione spalmando i costi di produzione su grandissime quantità di bene o servizio venduto. Solitamente si fa riferimento a settori che riguardano le reti infrastrutturali. Ad esempio, se ci fossero tante piccole imprese nel settore ferroviario, chi si ... Leggi su ilparagone

