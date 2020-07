Perché è fondamentale l’aggiornamento iOS 12.4.8 su vecchi iPhone (Di venerdì 17 luglio 2020) A qualcuno potrebbe essere pure sfuggito ma un nuovo aggiornamento iOS 12.4.8 è disponibile per iPhone un po' datati. Nella giornata di ieri, sulle pagine di OM, son state chiarite tutte le novità relative al rilascio iOS 13.6 che sta investendo i melafonini più recenti, ossia dalla generazione iPhone 6S in poi. Tuttavia anche i più vecchi prodotti Apple non sono stati per nulla abbandonati dagli sviluppatori al soldo di Cupertino e ricevono dunque un update minore ma fondamentale. Meglio non sottovalutare l'aggiornamento iOS 12.4.8 e il suo peso non certo ragguardevole di 49,6 MB. L'update non include alcuna nuova funzione ma il changelog che lo riguarda si riferisce a correzioni utili a superare vulnerabilità dei telefono. Non procedere al breve e semplice passaggio potrebbe ... Leggi su optimagazine

