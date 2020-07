Pallanzeno, madre uccide il figlio a coltellate dopo una lite (Di venerdì 17 luglio 2020) Tragedia familiare a Pallanzeno , poco più di mille abitanti nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola. Una donna di 67 anni ha ucciso a coltellate il figlio di 49 . A dare l'allarme sarebbe stato un ... Leggi su quotidiano

