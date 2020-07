Milano, in monopattino contro un autocarro: grave donna di 31 anni (Di venerdì 17 luglio 2020) La donna non ha rispettato una precedenza e si è scontrata contro il furgone, finendo poi investita. È stata portata al Niguarda, le sue condizioni sono preoccupanti Leggi su corriere

