Messina: 24 migranti in fuga dopo una rivolta violenta nel Centro di accoglienza (Di venerdì 17 luglio 2020) Nel Cpa di Bisconte, dopo una rivolta che ha causato il ferimento di un agente della Gdf, 24 migranti sono scappati facendo perdere le loro traccie. La Prefettura assicura che era tutti risultati negativi ai test Covid. Nella notte di mercoledì 15, 24 migranti – che al momento si trovavano in quarantena precauzionale – sono … L'articolo Messina: 24 migranti in fuga dopo una rivolta violenta nel Centro di accoglienza proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

