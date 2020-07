Maria De Filippi sbarca sulla Rai, arrivano le proteste dall’interno: l’attacco durissimo (Di venerdì 17 luglio 2020) Questo articolo Maria De Filippi sbarca sulla Rai, arrivano le proteste dall’interno: l’attacco durissimo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Maria De Filippi sbarca su Rai 1, ma qualcuno non è affatto d’accordo: dai vertici della rete arrivano le proteste accese. Maria De Filippi figura tra i palinsesti Rai della nuova stagione, condurrà infatti un programma dedicato alla Giornata Nazionale contro la violenza sulle donne, che andrà in onda sulla rete ammiraglia. Accanto a lei, … Leggi su youmovies

trash_italiano : 40 telecamere puntate addosso, la redazione che controlla, Maria De Filippi che gestisce tutto e lui se ne esce con… - rtl1025 : ?? Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Rai1 manderà in onda un grande evento di… - davidemaggio : Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Mannoia su Rai 1 #PalinsestiRai - breakingnewsit : Sono le 5:32: entra in tendenza #senonfosseper, brasile, maria de filippi, Andrea, sansa e #happybirthdayluke! - psycothicbitch : RT @trash_italiano: 40 telecamere puntate addosso, la redazione che controlla, Maria De Filippi che gestisce tutto e lui se ne esce con “NE… -

Ultime Notizie dalla rete : Maria Filippi

Maria De Filippi torna nuovamente in Rai, l’annuncio è ufficiale ed è stato dato nei palinsesti. I fan sono disperati: lascia Mediaset per sempre? Maria De Filippi torna ufficialmente in Rai dopo tant ...Il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Rai1 manderà in onda un grande evento di musica e intrattenimento condotto da Maria De Filippi, Sabrina Ferilli e Fiorella Manno ...