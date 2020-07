Mafia: stragi '92, Pm chiede ergastolo per latitante Messina Denaro (Di venerdì 17 luglio 2020) Palermo, 17 lug. (Adnkronos) - Il Procuratore aggiunto di Caltanissetta Gabriele Paci, al termine della lunga requisitoria, ha chiesto l'ergastolo per il boss latitante Matteo Messina Denaro, accusato di essere uno dei mandanti degli attentati di Capaci e Via D'Amelio. Il processo si celebra davanti alla Corte d'Assise di Caltanissetta. Messina Denaro "fu il primo a partecipare ai tentativi di uccidere Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, nemici storici di Cosa nostra", ha detto il magistrato nel corso delle requisitoria. "Il latitante è il frutto marcio di ciò che fu Totò Riina - ha detto - è stato un membro della commissione regionale, ha partecipato alla deliberazione di morte e all'esecuzione di fatti eccellenti collegati a quella ... Leggi su iltempo

