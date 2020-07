L’Europa è morta sulle isole greche (di G. Cicoli) (Di venerdì 17 luglio 2020) (Questo post è a cura di Giulia Cicoli - Advocacy and Programs Director, Still I Rise)Mia nonna Liliana era fascista. Tutta la sua famiglia lo era, e suo fratello Sergio partì volontario in guerra a 16 anni.Quando io avevo 16 anni, mi raccontò di quello che le successe quando i partigiani presero il potere a Milano e la portarono nel loro covo per interrogarla sui movimenti del fratello.Mentre mi raccontava questa storia, ormai a più di 80 anni, il tono della sua voce e la sua postura iniziarono a preoccuparmi. Temevo stesse per raccontarmi degli orrori atroci.“Giulia,” mi disse, “non puoi immaginare che paura avessi. Mi fecero sedere su una sedia, continuando a chiedere di Sergio e io davvero non sapevo dove fosse, ma non mi credettero. Dopo un po’ uno di loro si avvicinò e minacciò di rasarmi a zero se ... Leggi su huffingtonpost

