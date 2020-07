Gp Spagna, Rossi: “Giornata difficile, serve migliorare” (Di sabato 18 luglio 2020) "E' stata una giornata difficile. Dobbiamo lavorare e dobbiamo migliorare l'equilibrio della moto per cercare di essere più competitivi. Non so come, ma dobbiamo inventarci qualcosa, perché domani mattina sarà molto importante cercare di rimanere nei primi dieci per andare direttamente in Q2". Lo ha dichiarato Valentino Rossi al termine delle prove libere del venerdì del Gran Premio di Spagna di MotoGP sul circuito di Jerez.Il Dottore ha faticato in entrambe le sessioni, in particolar modo nelle FP2 per un problema di surriscaldamento alle gomme: "Questa mattina non è stata fantastica - aggiunge il pilota pesarese al sito ufficiale della Yamaha - ma pomeriggio siamo peggiorati. Sto lottando con il posteriore perché, sfortunatamente, abbiamo un problema di temperatura delle gomme, con questo ... Leggi su ilfogliettone

SkySportMotoGP : MotoGP, Rossi: 'Che sollievo tornare in pista a Jerez, quanto mi è mancata la M1' #SkyMotori #MotoGP - infoitsport : MotoGP, risultati e classifica tempi FP2 GP Spagna 2020: Morbidelli il migliore delle FP2, Valentino Rossi fuori da… - infoitsport : GP Spagna, Morbidelli davanti a tutti nelle seconde libere, soffre Rossi, ventesimo - UgoBaroni : RT @RaiSport: #Rossi: 'Giornata difficile, dobbiamo migliorare' 'Domani sarà molto importante cercare di rimanere nella top 10' Leggi la… - infoitsport : LIVE MotoGP, GP Spagna 2020 in DIRETTA: Valentino Rossi riflette. Marquez: “Non ho feeling con la moto” -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Rossi Marquez in testa nelle prove libere in Spagna, Rossi fatica Vivi Enna Marquez: "Va come nel 2019". Rossi: "Sarà difficile entrare in Q2"

Inizia la stagione con il piede giusto, Marc Marquez, subito migliore di giornata, alla fine del venerdì di Jerez, sede del GP di Spagna di MotoGP. "Le sensazioni sono buone, molto simili al 2019 - di ...

Moto Gp, di Morbidelli il miglior tempo nelle seconde libere, Valentino Rossi 20/o

È di Franco Morbidelli il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere in vista del motogp di Jerez de la Frontera, in programma domenica. Il pilota della Yamaha Petronas, con il crono di 1'38 ...

Inizia la stagione con il piede giusto, Marc Marquez, subito migliore di giornata, alla fine del venerdì di Jerez, sede del GP di Spagna di MotoGP. "Le sensazioni sono buone, molto simili al 2019 - di ...È di Franco Morbidelli il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere in vista del motogp di Jerez de la Frontera, in programma domenica. Il pilota della Yamaha Petronas, con il crono di 1'38 ...