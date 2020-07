Google, nuova class action negli USA: utenti tracciati anche senza consenso? (Di venerdì 17 luglio 2020) Una nuova class action contro Google si profila all’orizzonte negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato dall’agenzia stampa Reuters, il colosso di Mountain View è infatti accusato di tracciare le attività degli utenti attraverso centinaia di app, anche quando il consenso alla condivisione di tali informazioni sia stato esplicitamente negato. La denuncia arriva dallo stesso studio legale che nelle scorse settimane aveva già citato in giudizio il colosso californiano con un’accusa per molti versi simile, ovvero di tracciare il comportamento degli utenti durante la navigazione in incognito. La nuova denuncia, presentata presso il tribunale distrettuale di San José, in ... Leggi su ilfattoquotidiano

Google, nuova class action negli USA: utenti tracciati anche senza consenso?

