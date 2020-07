Formula 1, Max Verstappen preoccupato dopo le libere: “la macchina non mi è piaciuta per niente” (Di venerdì 17 luglio 2020) Pomeriggio complesso per la Red Bull in Ungheria, Max Verstappen ha chiusto le FP2 al settimo posto mentre Alexander Albon non è riuscito a far segnare alcun tempo. Mark Thompson/Getty ImagesLa pioggia ha certamente guastato i piani del team di Milton Keynes, che dovrà sfruttare le FP3 di domani per migliorare la monoposto. Alquanto preoccupato Verstappen riguardo le prestazioni della vettura, come ammesso in prima persona ai microfoni di Sky Sport: “abbiamo tante cosa da esaminare, è un peccato che abbia piovuto perché avremmo dovuto lavorare molto. La pista è stata molto scivolosa, la macchina non mi è piaciuta, non siamo del tutto contenti e abbiamo una notte per fare dei cambiamenti e migliorare domani. Ci manca il bilanciamento, dobbiamo ... Leggi su sportfair

