Firenze | Speranza in visita a Meyer e Careggi

(Teleborsa) – Tappa a Firenze per il Ministro della Salute Speranza che oggi, insieme al Presidente della Regione Enrico Rossi e All'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi, ha visitato l'ospedale di Careggi e l'ospedale pediatrico Meyer. "Stiamo assumendo misure dure, divieti d'ingresso e di transito per alcuni paesi, la quarantena per 14 giorni per tutti quelli che vengono da paesi extra-Schengen: sono misure dure ma indispensabili, perché non possiamo permetterci di vanificare i sacrifici che abbiamo fatto finora, questo non lo consentiremo", ha detto. "La crisi del coronavirus e queste settimane così difficili ci consegnano una nuova consapevolezza – dice Speranza – cioè che il Servizio

