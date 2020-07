Festa Leeds, è in Premier League! L’ultima volta era stata nel 2004 (Di venerdì 17 luglio 2020) Un purgatorio lungo 16 anni. Ma ora, finalmente, il Leeds può tornare ad esultare: è ufficialmente promosso in Premier League! I ragazzi di Bielsa possono già festeggiare, con due giornate d’anticipo, e pur senza scendere in campo. Il West Bromwich secondo, infatti, ha perso in casa dell’Huddersfield e, con una sola partita da giocare, non può più raggiungere la capolista. La squadra inglese torna dunque nella massima serie: l’ultima volta era stata nella stagione 2003-2004, con il 19° posto finale e la retrocessione. I problemi economici influirono tantissimi su quel lento declino e mai, in tutti questi anni, c’è stato qualcuno in grado di riportare il club ai fasti di tempo. Di recente, da segnalare anche la ... Leggi su calcioweb.eu

