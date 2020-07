F1 Gp Ungheria: la Ferrari di Vettel precede tutti sotto la pioggia nelle prove libere (Di venerdì 17 luglio 2020) C'è voglia di riscatto alla Ferrari dopo la debacle di domenica scorsa in Austria. In Ungheria la Rossa ha iniziato bene il week end. La seconda sessione di prove libere è stata pesantemente condizionata dalla pioggia che è caduta copiosa dalle 14 e ha portato alla sospensione delle qualifiche del campionato FIA Formula 3. In condizioni di pista molto bagnata il più veloce è stato Sebastian Vettel, mentre Charles Leclerc ha ottenuto il decimo tempo.Lunga attesa. Per tutta la prima parte della sessione le squadre hanno atteso in garage che le condizioni dell’asfalto migliorassero. Le temperature particolarmente basse non hanno aiutato ad asciugare il tracciato nonostante le prime vetture fossero scese in pista. I piloti della Scuderia ... Leggi su itasportpress

