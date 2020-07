F.1, GP Ungheria - Libere 2: Vettel il più veloce su pista bagnata (Di venerdì 17 luglio 2020) La pioggia ha condizionato la seconda sessione di prove Libere del Gran Premio d'Ungheria, terza prova del Mondiale di Formula 1. Solamente tredici piloti su venti hanno segnato un giro veloce e in queste condizioni il più veloce è risultato Sebastian Vettel con la sua Ferrari SF1000. Il tedesco ha completato 12 giri, il più veloce in 1:40.464.Tempi non indicativi. Dopo aver addensato gran parte del programma del venerdì durante la prima sessione, andata in scena questa mattina, i team hanno usato questi 90 minuti pomeridiani per provare piccole cose e dare ai propri piloti la possibilità di prendere confidenza con delle condizioni che potrebbero ripresentarsi in alcune fasi salienti del weekend. Le previsioni sono molto incerte al momento, ma non si ... Leggi su quattroruote

SkySportF1 : Sul bagnato la Ferrari torna in vetta con Seb (?? #FP2) Sette piloti senza tempo, #Leclerc 10° I risultati ?… - SkySportF1 : FP2 bagnate in Ungheria: seguite il LIVE del pomeriggio con noi! #HungarianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : Si torna subito in pista! A Budapest è tempo del terzo GP dell'anno: alle 11 LIVE le FP1 #HungarianGP ???? #SkyMotori… - f1_notizie : ?? Risultati delle prove libere 2 del Gran Premio d'Ungheria 2020 #HungarianGP #F1 - ASgrulletti : RT @SkySportF1: Sul bagnato la Ferrari torna in vetta con Seb (?? #FP2) Sette piloti senza tempo, #Leclerc 10° I risultati ? -