Dillo con le emoji: come usare le faccine per i post della tua azienda (Di venerdì 17 luglio 2020) foto: pixabayLa comunicazione moderna su tutti i canali, dai messaggi WhatsApp ai post di Instagram, coinvolge le emoji. Sostituendo anche slang e acronimi, l’iconografia delle faccine è oggi un linguaggio universale, riconoscibile a livello globale, veloce, semplice, informale. Ma se si tratta di business, le emoji possono aiutarci o fanno sembrare la comunicazione di brand troppo low profile? Ormai anche le maggiori aziende utilizzano le emoji per comunicare con il loro pubblico, dimostrare di cavalcare gli ultimi trend o trasmettere messaggi in modo semplice e condivisibile. Secondo una teoria dell’astronomo Carl Sagan, il cervello umano sa determinare se uno sconosciuto sia un amico o un nemico. Le persone imparano a distinguere un sorriso da un cipiglio e ... Leggi su wired

insideyourarms_ : @HSfakereal_ Dillo ancora e vengo sotto casa tua con le uova. Meriti questo e altro?? - cyphvrkiller : voi gemelli siete gli amori con la a in grassetto e le persone che dicono il contrario sono solamente invid… — DILL… - fobofobo : @e_falce Un post un po' mulinobiancófobo, dillo però... Meno male che i barillari della pasta sono andati a ripetiz… - Vito_Troiano : Giuseppe Conte e Rocco Casalino travolti al Cdm dal ministro Pd: 'Con Travaglio non c'entri niente? Dillo a quello… - its___laurahere : “Allora dimmelo a me, dillo a me, parla con me” FILIPPO ????????????????????????????????????????#TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Dillo con Dillo con le emoji: come usare le faccine per i post della tua azienda Wired.it Antonio Decaro: «Compio 50 anni, e pensare che da bambino volevo fare il sindaco»

Ricordi e progetti del primo cittadino, che venerdì 17 luglio festeggia il mezzo secolo: «Sono fortunato, ho coronato i miei sogni: cantare nei teatri di Bari e giocare a pallone con Maiellaro, Joao P ...

Io e Te, Anna Pettinelli confessa: “Temptation Island? Ancora mi rode”

Durante la rubrica Dillo a Katia, un tema delicato è saltato all’attenzione dei presenti: Katia Ricciarelli, infatti, ha risposto a una lettera di una telespettatrice che le ha chiesto consiglio, poic ...

Ricordi e progetti del primo cittadino, che venerdì 17 luglio festeggia il mezzo secolo: «Sono fortunato, ho coronato i miei sogni: cantare nei teatri di Bari e giocare a pallone con Maiellaro, Joao P ...Durante la rubrica Dillo a Katia, un tema delicato è saltato all’attenzione dei presenti: Katia Ricciarelli, infatti, ha risposto a una lettera di una telespettatrice che le ha chiesto consiglio, poic ...