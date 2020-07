Confcommercio, nel secondo trimestre Pil -22,5% su base annua (Di venerdì 17 luglio 2020) ROMA (ITALPRESS) – Nel secondo trimestre il PIL è stimato ridursi del 18% rispetto all’ultimo quarto e del 22,5% nel confronto annuo. Lo riferisce Confcommercio nel suo report congiunturale. A maggio nonostante la fine del lockdown abbia determinato un rimbalzo congiunturale del 42,1% della produzione industriale al netto dei fattori stagionali, la riduzione su base annua si attesta al 20,3%. Nello stesso mese l’occupazione registra un calo dello 0,4% rispetto al mese precedente e del 2,6% sullo stesso mese dello scorso anno. Il sentiment delle imprese del commercio al dettaglio ha registrato nel mese di giugno un aumento del 16,3% congiunturale, a fronte di una riduzione tendenziale del 25,4%. Dopo le buone performance di maggio il recupero dell’attività è ... Leggi su ildenaro

