Campoccia (vicepresidente Udinese): «Il Napoli è in pole per De Paul» (Di venerdì 17 luglio 2020) Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di Rodrigo De Paul Stefano Campoccia, vicepresidente dell’Udinese, ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli di Rodrigo De Paul e del suo futuro. Le sue parole. DE Paul – «Napoli in pole per De Paul? Il club azzurro è uno dei nostri maggiori clienti, è in pole per definizione. Bisogna, però, mettersi d’accordo sul prezzo, perché noi abbiamo rifiutato 35 milioni per questo giocatore, ma non dal Napoli, precisiamo senza ombra di dubbio. De Paul è ragazzo ... Leggi su calcionews24

