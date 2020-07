Bilancio, nel primo assestamento più soldi per famiglie e imprese in difficoltà (Di venerdì 17 luglio 2020) Approvata la delibera di giunta per il primo assestamento del Bilancio previsionale 2020-2022, operazione da considerare propedeutica alla verifica della salvaguardia degli equilibri, che il decreto legge 34/2020 (decreto Rilancio) ha posticipato al 30 settembre. In particolare secondo il primo assestamento sono state iscritte a Bilancio minori entrate per 130 milioni e 73mila euro, con conseguente diminuzione del fondo crediti di dubbia esigibilità pari 23 milioni e 800mila euro. Un segno negativo a cui si spera di porre rimedio con nuovi aiuti da Roma. Come ha ricordato l’assessore al Bilancio Sergio Rolando: “Nell’ambito dei tavoli nazionali con il Ministero delle Finanze, la Ragioneria generale dello Stato e l’ANCI, è ... Leggi su nuovasocieta

