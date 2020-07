Belén Rodriguez salta in bikini sul trampolino: sode rotondità infuocano Instagram (Di venerdì 17 luglio 2020) Belén Rodriguez salta in bikini sul trampolino e dà spettacolo su Instagram! Slip e reggiseno rossi, striminziti, mettono in risalto il suo fisico a dir poco statuario. Tornata single, la sexy argentina si gode un periodo di vacanza con gli amici ed il figlio Santiago. La Stories di Belén su Instagram raccontano qualche momento delle sue giornate. Non ha perso il sorriso, questo sì, però la luce che emanava dal suo sguardo quando si mostrava tra le braccia di Stefano ora non la si vede più. Una fase di transizione che Belén dà parvenza di affrontare con estrema serenità. Non mancano le uscite serali, la buona musica, le coccole con il figlio. Il tutto documentato sui social. Belén Rodriguez ... Leggi su urbanpost

