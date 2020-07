Aversa: i Carabinieri fanno soccorrere un clochard (Di venerdì 17 luglio 2020) Aversa: i Carabinieri hanno prestato assistenza ad un clochard in difficoltà facendo intervenire in suo soccorso il personale sanitario e offrendogli da mangiare e da bere. Le temperature particolarmente calde di questi giorni maggiormente avvertite nelle grosse aree urbane sono, per le persone più vulnerabili come gli anziani, i bambini ed i senza tetto, molto … Leggi su 2anews

PupiaTv : Aversa, carabinieri soccorrono un senzatetto in stato di incoscienza - - cronacacaserta : Aversa. Carabinieri salvano un uomo svenuto in strada. FOTO - cronacacaserta : Aversa. 39 arresti, smantellato traffico di droga internazionale - 930RB : RT @occhio_notizie: I residenti del condominio, tramite una semplice ricerca sul web, hanno scoperto che la vettura risultava rubata, ed ha… - occhio_notizie : I residenti del condominio, tramite una semplice ricerca sul web, hanno scoperto che la vettura risultava rubata, e… -

Ultime Notizie dalla rete : Aversa Carabinieri Aversa, clochard perde i sensi, soccorso dai Carabinieri della locale stazione | CasertaWeb Aversa, clochard perde i sensi, soccorso dai Carabinieri della locale stazione

Le temperature particolarmente calde di questi giorni maggiormente avvertite nelle grosse aree urbane sono, per le persone più vulnerabili come gli anziani, i bambini ed i senza tetto, molto pericolo ...

Aversa. Carabinieri salvano un uomo svenuto in strada. FOTO

Aversa – Le temperature particolarmente calde di questi giorni maggiormente avvertite nelle grosse aree urbane sono, per le persone più vulnerabili come gli anziani, i bambini ed i senza tetto, molto ...

Le temperature particolarmente calde di questi giorni maggiormente avvertite nelle grosse aree urbane sono, per le persone più vulnerabili come gli anziani, i bambini ed i senza tetto, molto pericolo ...Aversa – Le temperature particolarmente calde di questi giorni maggiormente avvertite nelle grosse aree urbane sono, per le persone più vulnerabili come gli anziani, i bambini ed i senza tetto, molto ...