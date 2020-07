#17/7/2020 Ippicanews (Di venerdì 17 luglio 2020) OGGI - Ore 22.15 TQQ a Cesena, t, 4ª corsa, m. 2060, Favoriti: 12-11-9-3-1. Sorprese: 2-6-10. Inizio convegno alle 21.05. Corse anche a Follonica, g, 17.15,, Sassari, g, 17.35,, Siracusa, t, 19,, ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : #17 2020 Più distanze, meno alunni. I numeri della nuova scuola in Sicilia e nel Trapanese

Anche in Sicilia il ritorno in classe, a Settembre, sarà caratterizzato dalle regole anticovid da seguire. E mentre le scuole si dovranno adoperare con distanziamento, banchi singoli, guanti e mascher ...

L’Auchan di Cuneo chiude per un mese e mezzo: riaprirà il 3 settembre con l’insegna della Conad

Nessun esubero all’ipermercato Auchan di Cuneo, che chiude domani per un mese e mezzo: il punto vendita sarà riallestito completamente nelle prossime settimane e riaprirà come punto vendita con le ins ...

