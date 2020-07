Vergogna Thyssen: sospesa la pena al manager condannato. Ora Appendino e Conte vadano in Germania con i parenti delle vittime (Di giovedì 16 luglio 2020) La Corte costituzionale federale tedesca ha sospeso temporaneamente la pena all’ex amministratore delegato Harald Espenhahn, condannato per la strage alla Thyssen, in cui persero la vita sette operai, che avrebbe dovuto entrare in carcere entro oggi. Il suo ricorso infatti è stato accolto, mentre Gerald Priegnitz, l’altro manager condannato è detenuto in regime di semilibertà. Nei giorni scorsi il premier Giuseppe Conte aveva consegnato alla cancelliera tedesca Angela Merkel una lettera dei familiari in cui si rimarcava la necessità di avere giustizia.Quella giustizia che oggi non c’è e che spinge Rosina Platì, madre di una delle vittime del rogo, a chiedere che la “sindaca di Torino ... Leggi su nuovasocieta

Anche per il secondo manager potrebbe essere solo questioni di giorni. Dipende dai termini indicati dal tribunale per la presentazione in carcere. Per entrambi, si aggiunge, la pena verrà scontata in ...

