Veretout: “Abbiamo lottato, dobbiamo recuperare in fretta per l’Inter” (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo la vittoria dei giallorossi, ai microfoni ufficiali della Roma ha parlato Jordan Veretout. Queste le parole del centrocampista romano: “Sapevamo che oggi sarebbe stata una partita molto difficile e che avremmo dovuto lottare per vincere”, ha commentato Jordan Veretout, autore del gol dell’1-0 contro il Verona. “Abbiamo sofferto ma abbiamo resistito molto bene in difesa ottenendo una vittoria importantissima. Se non avessimo corso tanto oggi non avremmo potuto vincere. Abbiamo combattuto tutti insieme riuscendo a portare a casa i tre punti. dobbiamo continuare così. ono stanco ma voglio sempre dare il massimo per aiutare la squadra. Do il 100% sul campo, ma tutta la squadra lo ha fatto, dando anche più del 100%. Tutte le partite di Serie A sono difficili. dobbiamo ... Leggi su alfredopedulla

thewhitefly_ : @BaroneGabrieles @emme1963 Chi dice il contrario? Ma vale il doppio di Veretout il triplo di Diawara e piu' di tutt… - ASRomaPartite : «Nei minuti finali continuavo a correre, ma ero stanchissimo, ero morto. Contro il Verona abbiamo dato il 100%. Abb… - DaddariosWho : RT @SiDiceGiannini: ???#Veretout: 'Alla fine ero stanco ma voglio aiutare la squadra e io do il massimo. Se c'è bisogno di uscire perché son… - infoitsport : Veretout: “Vittoria sofferta, abbiamo dato tutto. Questa partita ci aiuterà ad affrontare l’Inter” - infoitsport : Roma-Verona, VERETOUT: “Oggi è stata dura ma lottando l’abbiamo portata a casa” -

Ultime Notizie dalla rete : Veretout “Abbiamo Ma ch'ato êsse 'a fà Sant'Arcadio Milik? ilnapolista