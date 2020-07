Valle del Sacco, condannato per disastro ambientale l’ex direttore dello stabilimento Caffaro di Colleferro (Di giovedì 16 luglio 2020) Primo epilogo per il disastro ambientale nella Valle del Sacco dopo 15 anni di attesa. La sentenza di primo grado proclamata questa mattina dal Tribunale di Velletri condanna Carlo Gentile, ex direttore dello stabilimento industriale Caffaro di Colleferro, per disastro ambientale alla pena di due anni di reclusione (con pena sospesa) e al risarcimento dei danni alle parti civili, che verranno definiti in un secondo procedimento civile. Avvelenamento delle acque del Sacco destinate all’irrigazione dei terreni circostanti e all’abbeveraggio dei bovini e ovini allevati, contaminazione dei siti abitativi della Valle, queste i punti principali del reato ... Leggi su open.online

