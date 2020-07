Udinese, Carnevale su De Paul: «L’anno scorso abbiamo rifiutato 33 milioni dall’Inter» (Di giovedì 16 luglio 2020) Andrea Carnevale, capo scouting dell’Udinese, ha rivelato un retroscena di mercato relativo a De Paul Andrea Carnevale, capo scouting dell’Udinese, ha rivelato, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, un retroscena di mercato legato a Rodrigo De Paul e l’Inter. OFFERTA INTER – «abbiamo rinunciato alla cessione di De Paul per 33 milioni all’Inter un anno fa. abbiamo ritenuto che un altro anno a Udine sarebbe stato utile, è un giocatore appetibile, anche il Napoli l’ha seguito, io lo considero un piccolo fuoriclasse. È il momento in cui può arrivare in una grande squadra. Con la nazionale dell’Argentina gioca davanti alla difesa, 5 mesi fa ... Leggi su calcionews24

Andrea Carnevale, capo scouting dell’Udinese, ha rivelato, ai microfoni di Radio Punto Nuovo, un retroscena di mercato legato a Rodrigo De Paul e l’Inter. OFFERTA INTER – «Abbiamo rinunciato alla ...

