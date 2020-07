Torino Genoa Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming (Di giovedì 16 luglio 2020) Il match tra Torino e Genoa è valido per la giornata 33 della Serie A TIM: streaming in diretta e in tv, dove vederla, no Rojadirecta. Appuntamento col grande calcio oggi 16 luglio 2020 alle 19.30 con la Serie A TIM, che vede di fronte in un match importante le squadre di Torino e Genoa, … L'articolo Torino Genoa Serie A TIM: precedenti, formazioni e streaming è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

TorinoFC_1906 : ????MATCH DAY???? ??Serie A ??Genoa ??Stadio Olimpico 'Grande Torino' ??Torino ?Ore 19.30 ??SEMPRE FORZA TORO!?? #SFT - SofaScoreBR : Cristiano Ronaldo na Serie A em 2020: ????????? vs Cagliari ?? vs Roma ???? vs Parma ?? vs Napoli ???? vs Fiorentin… - DiazAlber_CL : RT @TorinoFC_1906: ????MATCH DAY???? ??Serie A ??Genoa ??Stadio Olimpico 'Grande Torino' ??Torino ?Ore 19.30 ??SEMPRE FORZA TORO!?? #SFT https://t.c… - ma_liguori : RT @pianetagenoa: Torino-Genoa: commenti e analisi in 'La voce del Patrone rossoblù' e nel 'Salotto del Grifone' con Riccardo Grossi e Gian… - pianetagenoa : Torino-Genoa: commenti e analisi in 'La voce del Patrone rossoblù' e nel 'Salotto del Grifone' con Riccardo Grossi… -