Tolta la gestione ai Benetton, è una vittoria straordinaria (Di giovedì 16 luglio 2020) di seguito l’intervista rilasciata da Danilo Toninelli a “Il Fatto Quotidiano” In una stanza di palazzo Madama c’è Danilo Toninelli, e non sta in sè dalla gioia. “Se sono soddisfatto? Molto di più, questo è un risultato straordinario per il Movimento”. L’ex ministro delle Infrastrutture, senatore al secondo mandato per il MoVimento 5 Stelle, celebra l’accordo tra il governo e Aspi. E rivendica: “Nel mio anno da ministro ho fatto tutti gli atti propedeutici all’esito della trattativa”. Voi 5 Stelle esultate da ore, ma la revoca non è arrivata. Il risultato finale è identico a quello che avremmo ottenuto con la revoca. Abbiamo tolto la gestione ai Benetton e abbiamo ridato le autostrade allo Stato, che le gestirà con un modello opposto a ... Leggi su ilblogdellestelle

fattoquotidiano : DANILO TONINELLI “Tolta la gestione ai Benetton. È una vittoria straordinaria” [L'INTERVISTA] #FattoQuotidiano… - lucialeone70 : “Tolta la gestione ai Benetton. È una vittoria straordinaria” Grazie, @DaniloToninelli #Autostrade ritorna allo Sta… - MPenikas : Tolta la gestione ai Benetton è una vittoria straordinaria - lapennanicola65 : RT @fattoquotidiano: DANILO TONINELLI “Tolta la gestione ai Benetton. È una vittoria straordinaria” [L'INTERVISTA] #FattoQuotidiano #edicol… - JohnHard3 : RT @fattoquotidiano: DANILO TONINELLI “Tolta la gestione ai Benetton. È una vittoria straordinaria” [L'INTERVISTA] #FattoQuotidiano #edicol… -

Ultime Notizie dalla rete : Tolta gestione “Tolta la gestione ai Benetton. È una vittoria straordinaria” Il Fatto Quotidiano L'eterna sfida. Toninelli esulta su Autostrade. Salvini: "Ride come un fesso"

È una battaglia infinita, ma negli ultimi giorni ha ripreso vigore come mai prima. Tra Danilo Toninelli e Matteo Salvini è un continuo battibecco dai toni accesissimi. È avvenuto in Parlamento alcuni ...

Autostrade,Toninelli: una revoca.Noi mai avuto soldi da Benetton

Roma, 16 lug. (askanews) - Su Autostrade "il risultato finale identico a quello che avremmo ottenuto con la revoca. Abbiamo tolto la gestione ai Benetton e abbiamo ridato le autostrode allo Stato che ...

È una battaglia infinita, ma negli ultimi giorni ha ripreso vigore come mai prima. Tra Danilo Toninelli e Matteo Salvini è un continuo battibecco dai toni accesissimi. È avvenuto in Parlamento alcuni ...Roma, 16 lug. (askanews) - Su Autostrade "il risultato finale identico a quello che avremmo ottenuto con la revoca. Abbiamo tolto la gestione ai Benetton e abbiamo ridato le autostrode allo Stato che ...