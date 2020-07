TIM, Vodafone e WINDTRE perdono clienti verso Iliad e i virtuali (dati AGCOM) (Di giovedì 16 luglio 2020) L'Osservatorio n.2/2020 dell'AGCOM evidenzia che TIM, Vodafone e WINDTRE continuano a perdere clienti in favore di Iliad e degli operatori virtuali. L'articolo TIM, Vodafone e WINDTRE perdono clienti verso Iliad e i virtuali (dati AGCOM) proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Boom dell’Ftth in Italia. A dirlo i dati dell’Osservatorio Agcom secondo cui ci sono 1,34 milioni di accessi con un aumento del 39,5% in un anno. In forte crescita l’Fwa che da marzo 2019 al 2020 regi ...Le linee a banda ultralarga hanno superato il 60% di quelle a banda larga. Lo rende noto l`Osservatorio sulle Comunicazioni dell`Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, evidenziando come a fine ...