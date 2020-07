Terremoto, scossa di magnitudo 3.3 a Messina: avvertita fino a Enna (Di giovedì 16 luglio 2020) scossa di Terremoto magnitudo 3.3 in zona Messina. A Capizzi un episodio analogo lo scorso cinque luglio: l’intensità è la stessa ma anche in quel caso non si sono registrati danni Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.3 – molto simile a quella dei giorni scorsi in Friuli – è stata registrata poco fa, alle … L'articolo Terremoto, scossa di magnitudo 3.3 a Messina: avvertita fino a Enna proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

