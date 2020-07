Sassuolo Juventus, Bucciantini: “I bianconeri faticano a governare il ritmo di gioco” (Di giovedì 16 luglio 2020) Sassuolo Juventus – Il pareggio ottenuto dalla squadra bianconera ha fatto scattare l’allarme e ha preoccupato in particolar modo Maurizio Sarri. Nelle ultime tre partite si è notato che i suoi uomini non riescono a gestire la partita. Contro gli emiliani, Ronaldo e compagni hanno rischiato addirittura il tracollo quando, grazie a Caputo, il punteggio era sul 3-2. Il gol di Alex Sandro ha garantito il pareggio ma il problema principale è la forma psico-fisica dei ragazzi. Sassuolo Juventus: le difficoltà bianconere Tramite i microfoni di Sky Sport, Marco Bucciantini, ha analizzato il periodo della Juventus. Le parole: “I due punti presi con l’Atalanta e Sassuolo sono importanti per quello che si è visto in campo, si ... Leggi su juvedipendenza

