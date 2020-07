Rocco Scotellaro,una vita in bilico tra radici contadine, versi e politica (Di venerdì 17 luglio 2020) C’è tutto il mondo di Rocco Scotellaro, e l’intera sua breve esistenza, nell’Album di famiglia pubblicato, per il sessantaseiesimo anniversario della sua morte, dal Centro di documentazione intitolato al poeta-sindaco-scrittore lucano nel suo paese, Tricarico. Si parte dalla prima giovinezza da studente al convitto di Sicignano degli Alburni per arrivare ai comizi elettorali nel suo paese e ai congressi del Partito socialista, e si finisce sul letto di morte e anche oltre, ai funerali e alle commemorazioni postume. NEL MEZZO, … Continua L'articolo Rocco Scotellaro,una vita in bilico tra radici contadine, versi e politica proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

C’è tutto il mondo di Rocco Scotellaro, e l’intera sua breve esistenza, nell’Album di famiglia pubblicato, per il sessantaseiesimo anniversario della sua morte, dal Centro di documentazione intitolato ...

Ci salveranno i piccoli borghi? Scotellaro e il nostro presente

In questi giorni si sta diffondendo la proposta di ripopolare i piccoli centri che nel nostro Paese non mancano. Proposta ovviamente condivisibile, ai limiti populistici del banale: chi di noi che mag ...

