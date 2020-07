Pioli: “Kessié incredibile e su Ibra…” – VIDEO (Di giovedì 16 luglio 2020) Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto al termine del match vinto contro il Parma. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossonero Stefano Pioli, tecnico del Milan, è intervenuto al termine del match vinto contro il Parma. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore rossonero: «Non lo so, sinceramente non mi interessa. Ha dato una mano importante, tutti i suoi compagni stanno facendo bene. Dobbiamo pensare alla prossima gara. I progressi ci sono stati sia a livello mentale che fisico, devono essere mantenuti per le prossime gare. Kessié è molto dentro al lavoro ed è molto disponibile, deve resistere e continuare fino alla fine. Nel calcio i momenti cambiano velocemente». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

