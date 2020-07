Mercato auto UE ancora in affanno a giugno. Francia in controtendenza (Di giovedì 16 luglio 2020) (Teleborsa) – Nello scorso mese di giugno, le immatricolazioni di nuove autovetture nell’UE sono state pari a 949.722 unità, con un calo del 22,3% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso, quando furono vendute 1.222.942 auto. Lo rende noto ACEA. Tuttavia, questo indica un lieve miglioramento rispetto a maggio 2020, che aveva fatto segnare un calo del 52,3% in tutta l’Unione europea. Sebbene i concessionari abbiano riaperto le attività dopo l’abolizione delle misure di blocco, la domanda non si è completamente ripresa nel mese scorso. Tutti i mercati dell’UE hanno continuato a registrare cali significativi a giugno, con la Francia (+1,2%) unica eccezione. Quest’ultimo dato può essere spiegato dai nuovi incentivi per stimolare le ... Leggi su quifinanza

