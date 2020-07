Jorginho, passi avanti Juventus: decisa la formula per portarlo in bianconero (Di giovedì 16 luglio 2020) passi avanti della Juventus sul fronte Jorginho. I bianconeri vogliono portare via dal Chelsea il centrocampista italobrasiliano e avrebbero trovato la formula giusta per convincere il club di Londra.Nelle partite disputate post lockdown, il giocatore è stato impiegato solo tre volte su otto e questo avrebbe portato ad uno strappo importante tra lui e il mister Lampard. Nonostante le dichiarazioni di facciata, Jorginho vorrebbe trovare continuità altrove, magari proprio alla Juventus.Jorginho: la Juventus ha trovato la formula giustacaption id="attachment 863439" align="alignnone" width="624" Jorginho (getty images)/captionCome riporta Tuttosport, Jorginho non è ... Leggi su itasportpress

La Juventus continua a lavorare sul mercato, i bianconeri spingono per l’acquisto del regista di centrocampo Jorginho dal Chelsea. Secondo quanto riferisce TuttoSport Paratici infatti vorrebbe regalar ...

Il Chelsea batte con qualche sofferenza di troppo il fanalino di coda e già retrocesso Norwich grazie ad un colpo di testa da distanza ravvicinata dell’ex obiettivo di Lazio ed Inter Olivier Giroud al ...

La Juventus continua a lavorare sul mercato, i bianconeri spingono per l’acquisto del regista di centrocampo Jorginho dal Chelsea. Secondo quanto riferisce TuttoSport Paratici infatti vorrebbe regalar ...Il Chelsea batte con qualche sofferenza di troppo il fanalino di coda e già retrocesso Norwich grazie ad un colpo di testa da distanza ravvicinata dell’ex obiettivo di Lazio ed Inter Olivier Giroud al ...