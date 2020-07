Inter, Marotta: "Sanchez? Buon giocatore ma non è nostro. Lautaro? Non ha detto di voler andare" (Di giovedì 16 luglio 2020) L'Inter ha la possibilità di raggiungere il secondo posto in solitaria, scavalcando l'Atalanta, e a margine della sfida contro la SPAL ha parlato l'ad nerazzurro Giuseppe Marotta. Queste le sue parole ai microfoni di DAZN: Internazionale v Brescia - Italian Serie A Il futuro di Sanchez? "Dobbiamo ricordare che è stato assente per un grave infortunio e questo lo ha condizionato. Oggi sta facendo vedere le sue qualità è tanti anni che è un giocatore importante. Futuro è prematuro, valuteremo col... Leggi su 90min

