Gabriel, l'esperto di Ligue 1: "Giovane e molto forte, dal calcio francese si arriva pronti per la Serie A" (Di giovedì 16 luglio 2020) Alessandro Canovi, operatore di mercato ed esperto di calcio francese, si è così espresso circa Gabriel Magalhaes ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "È un giocatore Giovane, molto forte. Leggi su tuttonapoli

sscalcionapoli1 : Gabriel, l'esperto di Ligue 1: 'Giovane e molto forte, dal calcio francese si arriva pronti per la Serie A' - news24_napoli : Gabriel, l’esperto di Ligue 1: “Giovane e molto forte, dal calcio… - mariocemento : @Torrenapoli1 con la partenza di Koulibaly, spero che il Napoli prenda Pezzella dalla Fiorentina, calciatore espert… -

Ultime Notizie dalla rete : Gabriel esperto

Tutto Napoli

Continua la deposizione del carabiniere Andrea Varriale davanti alla Corte d'assise che dovrà giudicare gli americani Finnegan Lee Elder e Gabriel Natale Hjorth accusati ... Era il nostro maestro, era ..."Quella notte non ci siamo preoccupati. Ci sembrava una cosa da nulla, da ladro di polli". Lo ha detto in aula in Tribunale a Roma Andrea Varriale, il collega carabiniere di Mario Cerciello Rega la no ...