Fiorentina, il ds Pradè: “Bene contro il Lecce, ma serve migliorare. Ribery? Un campione umile” (Di giovedì 16 luglio 2020) L'analisi post partita di Daniele Pradè.La Fiorentina ha portato un risultato importante contro il Lecce ieri, in occasione della trentatreesima giornata del campionato di Serie A. In merito alla prestazione della squadra di Beppe Iachini si è espresso il direttore sportivo del club toscano: "Abbiamo approcciato benissimo alla partita e siamo molto contenti. Ora ci sono ancora cinque partite e noi cercheremo di dare il massimo. Questa annata ci serverà per capire dove dobbiamo migliorare".Lecce, doppia tegola per Liverani: dopo Calderoni si ferma anche Deiola, verrà operato al ginocchioUn commento, invece, sui singoli giocatori in rosa e, in particolare, sull'esperto Franck Ribery: "Non è un ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Fiorentina, il ds Pradè: 'Bene contro il #Lecce, ma serve migliorare. Ribery? Un campione umile' - acffiorentina : REAZIONI | ??? Daniele Pradè dopo #LecceFiorentina ??? #Fiorentina ?? #LecceFiorentina - Dalla_SerieA : Pradè: 'Questa stagione servirà per migliorare la Fiorentina' - - sportli26181512 : Pradè: 'Per Chiesa un gol importantissimo. Contento per Cutrone e Ghezzal': Il ds della #Fiorentina: 'Questa stagio… - Fantacalcio : Fiorentina, Pradè: 'Pezzella, Castrovilli, Duncan e Ghezzal hanno problemi' -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Pradè Da Spalletti a De Rossi: rebus allenatore per il futuro viola. E occhio a Giampaolo Fiorentina.it