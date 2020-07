Federica Sciarelli su Chi L'ha Visto?: "Volevo lasciare, ma non è stato difficile convincermi a rimanere" (Di giovedì 16 luglio 2020) "Questa storia che lascio è ormai un tormentone estivo". Lo ammette, Federica Sciarelli. Ciciclamente la conduttrice esprime la volontà di lasciare Chi L'ha Visto? dopo 17 anni di fedele militanza. E anche quest'estate la voce era rimbalzata sui siti di informazione: Sciarelli avrebbe voluto abbandonare il programma per la conduzione di una serata politica al venerdì sera, ma alla fine i direttori sono riusciti a convincerla e rimarrà lì dove l'avevamo lasciata. A La Stampa ha raccontato:"Non è un fatto di stanchezza, amo Chi l'ha Visto perché mi fa sentire utile ma avevo voglia di staccare, di fare un passo indietro per un po', per questo avevo chiesto di lasciare ma l'azienda e tutti ... Leggi su blogo

